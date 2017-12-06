愛Kobe卻不喜歡黑人？ 在中國的非洲人談種族歧視

來自迦納、在北京語言大學讀中文的阿肯坦言，「我的朋友說他們喜歡布萊恩（Kobe Bryant），但卻不喜歡黑人，讓人十分不解。」圖左為布萊恩。（圖擷取自BBC中文網）

2017-12-06 14:25

〔即時新聞／綜合報導〕在中國及香港生活的非洲人，遭到當地民眾歧視？外媒邀請數名在中國求學和生活的非洲人，談談和當地人相處的狀況，由於膚色和華人有所區別，多數受訪都認為，當地人對他們十分好奇；不過也有人坦言，自己在坐地鐵時，的確遭遇種族歧視，更有人直言，他的朋友喜歡已退休的NBA非裔球員布萊恩（Kobe Bryant），但卻不喜歡黑人，這讓人十分不解。

《BBC中文網》訪問數名在中國求學和生活的非洲人，來自迦納、在北京語言大學讀中文的阿肯（Berthold Ackon）表示，在廣州等大城市時，當地人看到他會若無其事，繼續做自己的事，但到了小城或農村時經歷卻完全不同，「一些人會盯著我，一些人更會拿起手機拍照」。

來自喀麥隆，經常到中國工作的穆安格（Serge Mouangue）表示，先前他到中國時也有類似經歷，但他認為當地人只是好奇，並沒有冒犯之意，當時即便是在大城，當地人也會用特殊眼光看他，但現在時代進步，和以前不一樣了。

談到是否有遭到歧視的經驗，部分受訪者坦言還是有，阿肯平常會拍攝影片上傳YouTube，有時也會訪問在中國的非洲人，當他的朋友把影片轉貼至中國的社群媒體時，卻得到十分負面的留言，阿肯坦言，這些留言充滿仇視詞彙，他也質疑，「我的朋友說他們喜歡布萊恩（Kobe Bryant），但卻不喜歡黑人，讓人十分不解。」但阿肯思考後認為，中國的人口結構不如其他國家多元，所以日後在遇到類似事件時，他反而把握機會要讓中國人「了解更多」。

來自南非的庫普曼（Riska Koopman），談到第一次在中國遭受歧視的狀況表示，某次坐在地鐵中，不管當時地鐵有多擠，其他人都不願意坐在她旁邊，她回憶，「第一次發生這種事情的時候，我以為是那個人自己的選擇。隨後類似的事情再發生，我開始知道是怎麼一回事。」