遭曝營養價值高 「海知了」快被強國人吃到絕種

「海知了」的學名叫做「解放眉足蟹」，牠們棲息於沙灘中，有疏鬆和清潔沙灘的作用，有修復環境的重要生態意義。（圖擷自《青島電視台今日》）

2017-12-06 14:37

〔即時新聞／綜合報導〕中國山東沿海沙灘棲息著一種俗稱「海知了」甲殼類動物，專家指出這是一種介於蝦和蟹之間的珍貴海洋生物，以腐肉與浮游生物為食，有清潔海灘的重要生態意義，但近年來遭中國民眾大量捕食，已面臨滅種威脅。

綜合中國媒體報導，山東沿海沙灘棲息著一種俗稱「海知了」的海洋生物，有媒體披露其具營養價值，報導一出，大批中國民眾爭相結夥，持鐵鍬與水桶在海灘進行地毯式挖掘，大量捕食「海知了」，不僅破壞海灘景觀，也造成物種的生態浩劫。

有網友指出，「海知了」的學名叫做「解放眉足蟹」，70年代在青島地域性滅絕，最近族群才有所恢復，4年前又開始在青島沿岸出現，不過這樣報導曝光後，牠們又要面臨地域性滅絕威脅了。

專家也表示，「解放眉足蟹」是一種介於蝦和蟹之間的珍貴海洋生物，牠們棲息於沙灘中，就像蚯蚓一樣，有疏鬆和清潔沙灘的作用，有修復環境的重要生態意義，但在民眾大規模捕食下，光是在山東日照地區的族群就減少了超過70%，由於其成長期需2年以上，許多未成年個體遭捕食，對其族群造成毀滅性影響，面臨滅絕的危機。

許多中國網友也紛紛批評這種行為，要媒體不要再散播相關消息，「電視台想幹嗎？毀滅生態嗎」、「中國人現在很缺吃的嗎？更缺精神，缺思想，缺文化」、「啥都不缺只缺德」、「很簡單啊散佈個謠言說裡面含有寄生蟲不就完了。」