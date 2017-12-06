韓美史上最大軍演不缺席 B-1B轟炸機飛抵朝鮮半島

美軍B-1B戰略轟炸機編隊今日飛抵朝鮮半島。圖為B-1B戰略轟炸機先前進行投彈演習。（美聯社）

2017-12-06 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕朝鮮半島因北韓日前試射「火星-15」洲際飛彈再度陷入緊張，美韓軍方則在4日起舉辦大規模聯合空中演習「警戒王牌」反制，出動逾230架飛機參演，美軍B-1B戰略轟炸機編隊也在今日飛抵朝鮮半島。

根據南韓《韓聯社》報導，B-1B轟炸機編隊飛抵朝鮮半島後，將在半島上空實施轟炸演習，韓美雙方戰機將為其護航，預計B-1B轟炸機編隊現身半島上空將帶給北韓極大壓力。B-1B轟炸機和B-52、B-2並稱為美國三大戰略轟炸機，破壞力強大，最大載重量也位居三大戰略轟炸機之首，相比B-52和B-2，B-1B轟炸機飛抵朝鮮半島的次數高出許多，而B-1B轟炸機從關島安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）起飛後兩小時即可抵達朝鮮半島參與作戰。

而此次軍演，美軍共調派6架F-22、6架F-35A，以及12架F-35B等戰機參演，其他參演機種還包括6架EA-18G「咆哮者」電戰機、F-15C和F-16各約10架、B-1B槍騎兵戰略轟炸機、E-3早期預警機等150架各類機種。南韓空軍則動員F-15K、KF-16、F-5、自製輕型攻擊機FA-50、國產KT-1教練機衍生機型KA-1、E-737空中管制機等約80架軍機參演。