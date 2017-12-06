日身障婦女控政府 遭優生法剝奪生育權

2017-12-06 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕日本仙台一位身障婦女，今年初於仙台地方法院提告政府，稱自己因身障身份，曾遭日本法律中的「優生保護法」剝奪生育權利，該名婦女並要求日本政府道歉和賠償。

據外電報導，日本仙台一婦女年初稱自己因身障身份，遭日本法律中的「優生保護法」剝奪生育權利，並提告日本政府，要求道歉和賠償。據調查，原告15歲時被告知遭列為「遺傳性智力障礙」，需進行結紮手術。手術後出於併發症而去除她的卵巢，原告因此無法順利成立家庭，因為男性「不想要無法生育的配偶」。原告稱，其被診斷出的腦損傷，是出於年幼時的麻醉失誤，她的家人也稱家族沒有遺傳缺陷。

原告律師新井真司（Koji Niisato）說：「我們認為『優生保護法』剝奪了身障人士的生育權。 我們也將追究國家責任，要求其為侵犯人權的行為賠償」。 新井另說，他也將建立一條相關受害者熱線，以便對政府發起集體訴訟。

日本「優生保護法」制定於1948年，於1996年廢止，該法時常被援引用以限制身障者、精神疾病者等殘疾人士的生育能力。聯合國和日本律師協會聯合會，最近都建議日本政府應賠償「優生保護法」受害者。日本政府則稱優生法廢除前，多數絕育手術在法律上合法，違法案件應依個案處理。