不播了！俄羅斯冬奧遭禁賽 當地電視台拒轉播抵制

國際奧委會今宣布，明年2月舉行的平昌冬季奧會，俄羅斯將被禁賽，也讓俄羅斯國內掀起抵制的聲浪。（法新社）

2017-12-06 12:15

〔即時新聞／綜合報導〕國際奧委會（IOC）今天正式宣布，將禁止俄羅斯參加在韓國平昌舉行的2018年冬季奧運會，但仍就開放願意接受「證明自己清白」的俄羅斯選手以中立身分參賽；對於這樣的決策，除俄羅斯官方不滿外，更有當地電視台表示將不會轉播明年冬季奧運會。

綜合外媒報導，由於禁藥問題，國際奧委會決定禁止俄羅斯參加2018年冬季奧運，但允許未涉及禁藥的運動員，以個人名義「獨立參賽」，屆時若取得獎牌，將不懸掛俄羅斯國旗，也不會演奏國歌，僅以IOC會旗、會歌代替。

而這樣的決策也引發俄羅斯國內的不滿，國家院副議長托爾斯泰（Pyotr Tolstoy）認為全俄羅斯應該一起抵制這次冬季奧運會，他說：「他們不讓俄羅斯國旗與國歌出現，這羞辱整個俄羅斯。」俄羅斯奧會主席祖科夫（Alexander Zhukov）也說：「我對邀請未涉及禁藥的運動員，能夠參加南韓平昌冬奧表示歡迎，但不同意他們必須以中立運動員參賽，所有俄羅斯奧會和運動員，將會譴責這項作法。」

另外，俄國國家廣播公司（VGTRK）也發出聲明，由於俄羅斯運動員沒有辦法正常出賽，將放棄轉播這次的冬季奧運會以抵制IOC的決定。