川普兌現選前承諾 明宣布耶路撒冷為以色列首都

美國白宮宣布，總統川普將在6日召開記者會，宣布承認耶路撒冷為以色列首都。圖為今年5月川普參訪耶路撒冷哭牆。（法新社）

2017-12-06 11:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮在當地時間5日晚間宣布，總統川普將在6日召開記者會，承認耶路撒冷為以色列首都，並將大使館從特拉維夫搬遷至耶路撒冷，此舉打破美國數十年來的政策。

綜合外媒報導，美國白宮5日晚間宣布，總統川普將於當地時間6日下午1點（台灣時間7日凌晨2點）召開記者會發布2點聲明，美國政府將承認耶路撒冷為以色列首都，以及把大使館從特拉維夫搬遷至耶路撒冷；白宮官員指出，總統川普認為現在是兌現其競選承諾的合適時間點，並強調「並不是總統先生的決定，而是他對歷史、現實現狀的承認。」

去年美國總統大選期間，川普承諾若當選就要把美國駐以色列使館從特拉維夫遷至耶路撒冷，此舉獲得大量美國猶太人和基督徒福音派的支持。

若川普承認耶路撒冷為以色列首都，將打破數十年來的美國政策，由於巴勒斯坦人想讓東耶路撒冷成為他們未來的首都，以色列則認為耶路撒冷為自己的永久首都不可分割，美國長期以來政策認為要確定耶路撒冷地位，必須要以色列與巴勒斯坦人協商後決定。

美國官員指出，以色列幾乎所有的政府機構和議會都在耶路撒冷，而不是特拉維夫，川普若宣布大使館從特拉維夫搬遷至耶路撒冷，從理論上講，可以直接把美國駐耶路撒冷領事館直接改名為「大使館」，但應該會重新選定合適地點設置大使館，這過程可能需耗時3年。

對於川普此項決定，中東各國領導人紛紛發出警告，土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）稱，耶路撒冷的地位是穆斯林的「紅線」，川普的決定甚至可能促成土耳其斷絕與以色列的關係；阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）也表示，這不僅對巴勒斯坦的局勢，甚至也可能對阿拉伯及伊斯蘭地區產生負面影響。

美國的盟友也提出質疑，沙烏地阿拉伯「嚴重及深切的關切」，批此舉「自找麻煩」，法國也表示擔憂之意。