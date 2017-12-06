60歲大媽小便排出活寄生蟲 粗如筷子長達30公分

2017-12-06 12:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國黑龍江市60歲女子于淑榮小便時先後排出8條長約25到30公分的活蟲，如筷子一樣粗，于淑榮經過前往數家醫院檢查，才確定是感染「腎膨結線蟲病」。

綜合媒體報導，于淑榮罹患腎臟癌，今年5月因腰痛排出便血，曾前往哈爾濱、北京等醫院檢查，但是數個月後病情仍沒有好轉，小便時不順暢外，尿血更成常事；原本以為尿血是腎癌的病徵之一。於10月1日于淑榮肚子痛又直冒冷汗，如廁完竟然還排出蟲子，因此疾病太罕見，于淑榮先後前往哈爾濱、天津、北京與廣州數間知名醫院檢查，最後于淑榮在哈爾濱醫大校部，才確診為罹患罕見「腎膨結線蟲」。

綜合媒體報導，于淑榮並不清楚為何罹患此種寄生蟲，平常生活環境整潔、無家族遺傳疾病，也無不良嗜。因醫生根本查不出蟲子隱藏在身體何處，懷疑應在右腎，目前尚未能給予有效的治療方式，于淑榮只能繼續服藥。

于淑榮說「正常人要是打蟲子的話，按理來說就吃兩片（藥），我吃了6盒，60片，這是第7盒又吃了2片，出完蟲子了，回來又開始住院，住完院又跑到天津，天津回來還是這樣。」。

腎膨結線蟲是一種大型寄生線蟲，多寄生於狗、水貂、狼、褐家鼠等20多種動物的腎臟及腹腔內，人體可能感染而引起腎膨結線蟲病。