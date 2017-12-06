連休10天！ 日本擬2019長假慶新日皇即位

2017-12-06 10:24

〔即時新聞／綜合報導〕本月1日，經日本政府舉行皇室會議敲定，現任天皇明仁將於2019年4月30日退位，皇太子德仁則於5月1日即位，並變更年號。配合德仁即位，日本政府也計畫以10天長假慶祝。

據《聯合新聞網》報導，日本國定假日法規規定，平常日的前、後一日皆為國定假日時，當日平常日也改為休假日。是否為休假日則按個別法律而定，如明仁天皇於1990年11月12日即位，當日便被指定為臨時休假日。

明仁天皇於4月30日退位，而按日本2019年行事曆，4月27、28為週六、日；4月29日為裕仁天皇冥誕假日；5月3日為憲法紀念日；5月4日綠之日；5月5日兒童之日；5月6日國定假日補休，可見4月底5月初將有一連串的假日。

再加上德仁皇太子5月1日即位也指定為臨時休假日，使5月初僅有5月2日為上班日。日本政府考慮，若將5月2日整併為休假日，則可民眾可放連續10天長假，如此可讓全國慶祝新日皇即位，且假日使官方與民間的業務量減少，也能避免變更年號影響網路系統混亂。

明仁天皇現年83歲，曾動過心臟手術，且罹患過前列腺癌，去年夏天曾公開表示，出於健康因素擔心無法適任，萌生退位想法。如今明仁天皇退位時間已定，成為日本200年來第一位生前退位的日皇。