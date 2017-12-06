記者到醫院採訪 被院長帶人圍毆、關停屍間

中國西安一名記者採訪醫院，被醫院院長帶人圍毆及關停屍間。（圖擷取自網路）

2017-12-06 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安市一家醫院被爆停屍費天價，當地西安電視台記者即前往採訪，沒想到遭到該醫院院長帶人以棍棒圍毆，還把記者關進停屍間，隨身的手機、攝影器材及現金都被搶奪一空。

綜合媒體報導，西安周至縣人民醫院停屍費被當地民眾指控「天價」，引來當地媒體注意，連續報導，12月4日，當地電視台記者前往醫院採訪，遭到阻撓及10人以棍棒圍毆，記者頭部、胸部、背部、腿部都遭到猛擊；前後三波毆打，記者又被帶到醫院太平間，對方揚言「你不是要調查太平間嗎？讓你今兒在裡面呆個夠！」，記者在停屍間被關了一個多小時。

不止如此，對方強塞2000元人民幣（約9千台幣）給記者，還要記者「配合笑一下」，拍錄下來，記者不笑就一陣毒打，之後，對方返還被搶的的隨身物品，不過，手機、採訪設備都被破壞及刪除採訪內容，現金也不見了。

記者離開醫院後，立即向當地相關衛生及警方單位提告，並將過程發布在網上，引發矚目，昨天，查出圍毆記者的人是該醫院院長、辦公室的副主任、保全人員及太平間管理員等人，全遭停職及受警方逮捕拘留，挨打記者也到當地其他醫院接受治療。