川普已知會中東領袖！傳將宣布大使館遷至耶路撒冷

川普在當地時間週二向中東國家領導人表示，打算把美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷。（彭博社）

2017-12-06 08:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在日前傳出有考慮承認耶路撒冷是以色列首都，根據美國媒體報導，川普在當地時間週二向中東國家領導人表示，打算把美國駐以色列大使館遷至耶路撒冷，此決定打破了幾十年來的美國政策，據稱川普將在週三對外說明他的決定。

綜合美媒報導，川普週二告訴巴勒斯坦總統阿巴斯（Mahmoud Abbas、約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II）、埃及總統法塔赫·西西（Abdel Fattah al-Sisi）、沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（Salman）等領導人，強調希望把大使館遷至耶路撒冷，對此這些領導人警告，此舉恐激怒穆斯林，危害中東和平。

白宮新聞發言人桑德斯（Sarah Sanders）則強調，川普將在當地時間週三發表關於他的決定的評論，他補充說，「總統在這個問題上的思考非常穩固。」至於被問到川普是否會聽從盟友的建議，桑德斯則回答，「我不會在總統發表談話前置評。」

另有美國高階官員透露，川普明天預料將承認耶路撒冷為以色列首都，但大使館遷移的事情可能會延後約半年。