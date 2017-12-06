川普知會約旦 駐以使館將遷往耶路撒冷

美國總統川普告知約旦國王，打算把美國駐以色列大使館由特拉維夫遷往耶路撒冷，圖為耶路撒冷舊城區的景象。（歐新社）

2017-12-06 03:12

〔中央社〕約旦王宮表示，美國總統川普今天告訴約旦國王阿布杜拉二世（Abdullah II），他打算把美國駐以色列大使館由特拉維夫遷往耶路撒冷。

約旦王宮在聲明中說，川普今晚打電話給約旦國王，告知約旦國王「他打算繼續推動把美國大使館遷往耶路撒冷」。

聲明中說，約旦國王阿布杜拉二世警告川普，「在全面解決方案，讓巴勒斯坦建國，並以東耶路撒冷為首都的脈絡外做出任何決定，都有危險」。

聲明指出：「耶路撒冷是達成區域和世界和平與穩定的關鍵。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的辦公室稍早也表示，川普今天與阿巴斯通電話時表示，他打算把美國駐以色列大使館由特拉維夫遷往耶路撒冷。

法新社報導，自治政府主席辦公室發布聲明說，川普「知會主席，他打算把美國大使館由特拉維夫遷到耶路撒冷」。

由於聲明未提供進一步詳情，目前還不清楚川普計畫立即遷移大使館，或是未來某個時間才會搬遷。

聲明說，阿巴斯「提出警告說，這個決定將對和平進程以及這個地區和世界的安全與穩定造成危險後果」。

耶路撒冷地位一直是以色列及巴勒斯坦衝突的主要癥結，雙方都聲稱耶路撒冷是他們的首都。