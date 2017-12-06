美13歲少女遭霸凌上吊身亡 器官將捐贈

2017-12-06 01:20

〔中央社〕美國加州13歲少女羅莎莉．艾維拉在學校歷經多年嘲弄、羞辱，上吊輕生離世，還留下遺言說自己「很醜」，是個「魯蛇女」。地方媒體報導，她的器官將捐贈助人。

法新社報導，艾維拉（Rosalie Avila）11月28日在房內上吊，經緊急送醫後隔天宣告腦死；地方媒體報導，為了能捐贈器官，艾維拉一直到昨天都還未移除維生系統。

艾維拉的母親夏琳（Charlene Avila）在群眾募資網站GoFundMe上為葬禮和醫療費用籌錢，並寫下：「我的女兒是霸凌受害者。」

「她從裡到外都很美。她也是很棒的藝術家，既惹人愛又有愛心。」

艾維拉生前在洛杉磯以東約114公里的卡利梅薩鎮（Calimesa）就讀公立中學。

艾維拉的父親佛萊迪（Freddie Avila）告訴美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），艾維拉留下的遺書寫著：「對不起，爸爸媽媽。我愛你們。」

這位悲傷的父親說：「信中還寫說：『對不起，媽媽，妳得發現我這副模樣。』」

艾維拉的雙親表示，夢想成為律師的女兒在學校和社群媒體上都受到霸凌。在她自縊前一天，惡霸們才取笑了她的牙套。

佛萊迪向美國國家廣播公司新聞網（NBC News）表示：「羅莎莉都不讓我們知道這種事。但她的內心非常痛苦，因為他們老是取笑她。」

「紐約郵報」（New York Post）報導，艾維拉的父母還在社群媒體上收到一張梗圖，拿艾維拉的死奚落他們。

根據政府提供的數據，美國在2015年共有5990多名10到24歲的年輕人自殺。1061205

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。