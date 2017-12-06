川普知會巴人領袖 駐以使館將遷往耶城

2017-12-06 00:30

〔中央社〕巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的辦公室表示，美國總統川普今天與阿巴斯通電話時表示，他打算把美國駐以色列大使館由特拉維夫遷往耶路撒冷。

法新社報導，自治政府主席辦公室發布聲明說，川普「知會主席，他打算把美國大使館由特拉維夫遷到耶路撒冷」。

由於聲明未提供進一步詳情，目前還不清楚川普計畫立即遷移大使館，或是未來某個時間才會搬遷。

聲明說，阿巴斯「提出警告說，這個決定將對和平進程以及這個地區和世界的安全與穩定造成危險後果」。

耶路撒冷地位一直是以色列及巴勒斯坦衝突的主要癥結，雙方都聲稱耶城是他們的首都。

在多位盟友公開警告及與各國領導人私下通過電話後，川普昨天延後對這個高度爭議的問題做出決定。

理論上，川普應於昨天決定是否簽署中止令，將大使館遷至耶路撒冷計畫延後6個月。過去20多年來，歷屆政府都會定期簽署，延緩搬遷的行動。

但白宮發言人吉德里（Hogan Gidley）昨天說：「今天不會採取有關中止令的行動，我們將在未來數天宣布相關決定。」

中東領袖今天警告川普，他若承認耶路撒冷是以色列首都，並將美國大使館遷至耶路撒冷，恐將激怒穆斯林，並危害中東和平進程。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在演說中警告川普，耶路撒冷地位是穆斯林的「紅線」，甚至可能促使土耳其斷絕與以色列的關係。

阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）表示，「此事若真的發生了，不僅對巴勒斯坦局勢，對阿拉伯及伊斯蘭地區也可能產生負面影響，有鑑於此事的危險性」，成員國決定在開羅會談。

巴勒斯坦解放組織（PLO）秘書長艾瑞卡（Saeb Erekat）之前也警告，美國改變對耶路撒冷的立場將引發災難。

巴勒斯坦領袖一直在遊說地區領導人反對美國改變政策，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）甚至揚言發動另一次「起義」（intifada）。