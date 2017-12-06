澳洲跨年煙火 彩虹瀑布迎接同婚新時代

圖為2016年雪梨跨年煙火秀。（法新社）

2017-12-06 00:11

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲預計在耶誕節前通過同性婚姻法案，今年雪梨跨年秀也將呼應LGBTI（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別和雙性人群體），以彩虹瀑布煙火迎接新時代。

綜合外媒報導，國際知名的雪梨跨年煙火秀計畫週二（5日）揭曉，約斥資700萬澳幣（約1億6300萬新台幣）、耗時15個月策畫、重達8噸、10萬發煙火組成的彩虹瀑布煙火，跨年夜將在雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）傾瀉而下。

雪梨市長墨爾（Clover Moore）表示，這會向世界展示雪梨是個具包容性的地方，「這（彩虹瀑布煙火）會是結束2017年的絕佳方式，這一年，4/5的雪梨居民對婚姻平等表達徹底支持。」

雪梨也以澳洲的同志首都著稱，具代表性的雪梨同性戀嘉年華會（Gay and Lesbian Mardi Gras），明年將邁入第40週年。參與過第1屆活動的沃倫（Steve Warren）表示，煙火對他們來說將是非常激勵人心的時刻，展示澳洲經歷的一切。

煙火總監福蒂（Fortunato Foti）表示，這將是迄今最大的跨年活動，「毫無疑問地，這是最大，還是最好的」。