川普耶路撒冷爭議持續 中東各國領袖齊聲發出警告

耶路撒冷向來都是中東最具爭議的議題之一，日前傳出川普有意承認耶路撒冷是以色列首都，並將美國大使館遷至此處。今（5）日中東各國的領袖紛紛出來警告川普，此舉恐將激怒穆斯林，危害中東和平。（法新社）

2017-12-05 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在日前傳出有考慮承認耶路撒冷是以色列首都，但美國白宮表示，川普不會在今（5日）天到期之前決定是否遷館，但未來幾天會公布相關決定。中東各國領袖今日則紛紛出來警告川普，若他承認耶路撒冷是以色列首都，並將美國大使館遷至此處，恐將激怒穆斯林，危害中東和平。

綜合外媒報導，川普在經過與各國領導人私下通過電話與討論後，昨（4）日做出延後決定的決議。

中東各國領導人今日紛紛警告川普切勿承認耶路撒冷是以色列首都，也勿將美國大使館遷至此處。土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）在演說中指出，耶路撒冷的地位是穆斯林的「紅線」，川普的決定甚至可能促成土耳其斷絕與以色列的關係。

阿拉伯聯盟（Arab League）秘書長阿波蓋特（Ahmed Aboul Gheit）表示，若真的發生此事，不僅對巴勒斯坦的局勢，甚至也可能對阿拉伯及伊斯蘭地區產生負面影響，鑑於此事的危險性，聯盟成員國決定在開羅舉行會談。

美國的盟友沙烏地阿拉伯對此也表示「嚴重及深切的關切」，沙國外交部人士指出，美國此舉將產生嚴重影響，並使以巴衝突更為複雜。川普此舉引發外界更大的批評與反彈，甚至挨批「自找麻煩」。川普在這個爭議議題上決定，牽動整個中東局勢，就看未來幾天白宮要如何回應。