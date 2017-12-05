想控制電動汽車供應鏈 中國狂買全球鋰礦

2017-12-05 22:39

〔編譯盧永山／綜合報導〕鋰是電動汽車用電池的重要原料，由於中國已成為全球電動汽車和油電混合車的最大市場，約占全球銷售的一半，為了確保鋰的穩定供應，根據CNBC報導，中國企業正在大肆收購全球各地的鋰礦礦產。

數據供應商Benchmark Mineral Intelligence研究主管莫爾斯（Simon Moores）表示：「鋰的時代快速來到，它是電動汽車的主要原料，因此，需求將大幅攀升。」

隨著電動汽車的需求激增，中國企業為了確保鋰供應，開始大肆收購全球各地的鋰礦礦產。莫爾斯說，有好幾年的時間，全球對鋰的需求不大，但在18個月前，由於對電動汽車的興趣上升，引發全球對鋰的瘋狂競逐。

全球多國政府已設定全面採用電動汽車的時間，車商也採取行動加快電動汽車的研發，並進一步逐步廢除傳統內燃機引擎。而鋰電池比傳統電池能產生更多電力。

Global X研究主管傑克布斯（Jay Jacobs）表示：「由於中國政府強力指揮經濟，若他們想變成全球電動汽車的領導國，就能達成這個目標。中國不僅著重電動汽車，也大肆購買鋰礦，並支持電池業者，這樣他們更能控制電動汽車的供應鏈。」

分析師指出，西方企業對鋰供應的興趣，還不像中國同業這麼濃厚。就像中國一樣，美國和歐洲都限制本國的鋰礦開發，而從其他國家進口。鋰在澳洲山區是常見的礦產，在南美洲的玻利維亞、智利和阿根廷的鹽水池也能見到蹤影。

部分觀察家指出，在中國吃掉鋰礦礦源後，美國電動汽車大廠特斯拉可能很難確保鋰供應。但傑克布斯指出，中國雖然在爭奪鋰供應方面領先全球，但不可能獨占整個市場。