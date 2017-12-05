《紐時》2017的17個「第一次」 台灣釋憲保障同婚列首位

《紐約時報》刊載《轉捩點》（Turning Points）雜誌的文章「17件發生在2017年的第一次」，今年全球發生的重大事件中，台灣宣告「禁止同志婚姻違憲」名列首位。（翻攝自紐約時報）

2017-12-05 22:50

〔即時新聞／綜合報導〕《紐約時報》刊登一篇名為「17件發生在2017年的第一次」，評選今年全球發生的重大事件，其中台灣宣告「禁止同志婚姻違憲」被列在首位，報導提到，這將讓台灣成為亞洲第一個允許同婚的國家。

《紐約時報》刊載《轉捩點》（Turning Points）雜誌的文章「17件發生在2017年的第一次」，指出2017年具有重大影響力的關鍵時刻，其中首件就是「台灣法院贊成同志婚姻」。

報導中提到，台灣的大法官會議宣告《民法》禁止同志婚姻違憲，並要求立法機關在2年內修訂現行法律，或者頒布允許同婚的新法律，這代表著台灣將成為全亞洲第一個同婚合法國家。

其他的重大第一次還包括，「哈佛科學家用活體記憶體存放圖檔」、「巴西爆發20年來首次罷工」、「法國拒絕過瘦模特兒」、「臉書發布首支VR電影」、「尼泊爾首度舉行地方選舉」、「癌症藥物新突破」等發生於2017年的重大事件，都被視為將影響未來世界轉變的關鍵時刻。