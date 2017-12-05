法國小鎮匪夷所思 禁止幽浮降落、市民不准死

2017-12-05 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕法律對人的生活影響深遠，不過在法國卻有許多令人匪夷所思的法規，像是幽浮等不明飛行物不可在鎮內範圍盤旋或降落，若是違反，將被立即沒收引擎，送往拖吊場。

根據《中央社》報導，有關幽浮的相關規定，其實是法國南部小鎮教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape）鎮公所的宣傳手法，該項規定自1954年延續至今。

另外法國警方在1799年規定：「除非正在騎車或是騎馬，否則女性不可穿著牛仔褲；如要穿著男裝必須持醫療證明向警署申請許可。」雖然該項規定無人遵守，警察也不會取締，不過卻是白紙黑字的存在於法規中，直到2013年才正式被廢除。

還有一項關於「不准市民死亡」的奇特規定，該市市長蓋林（Philippe Guerin）表示，在他的城市裡每年約有60位市民往生，由於墓地不敷使用需另建墓園，不過法國國防部卻以「附近有彈藥庫」為由反對建案。市長在無計可施下，為了凸顯荒謬處境，才刻意公告不准市民死亡。

其他稀奇的規定還有，「所有法國公民都必須在家中準備一捆乾草，方便法國國王出巡時能隨時取得馬糧。」如今，由於法國改制為共和國，沒了國王，條文也形同失效。

另外，法國的豬不能被命名為拿破崙（Napoleon），以免冒犯法蘭西第一帝國皇帝拿破崙一世（Napoleon Ier）的名諱。