談判內容提前走漏 一通電話讓英脫歐談判再陷僵局

2017-12-05 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國首相梅伊（Theresa May）今（5）日與歐盟在比利時首都布魯塞爾（Brussels）舉行脫歐的第一階段談判，但沒想到梅伊要對愛爾蘭邊界讓步的消息提前曝光，雙方談到一半就被北愛爾蘭民主統一黨（DUP）領袖的來電打斷，導致英國脫歐談判再陷僵局。

綜合外媒報導，梅伊在今日稍早與歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Junker）進行談判時，原本擬在愛爾蘭的邊界問題上做出讓步，讓英國的北愛爾蘭地區在脫歐後，能繼續留在歐盟關稅同盟和單一市場，雙方將維持北愛爾蘭的「管制一致性」（Regulatory Alignment），且可維持北愛與愛爾蘭邊界暢通，無須「硬脫歐」。

但因為消息提前曝光，立刻引發強硬脫歐派以及北愛派的不滿。梅伊在談判時突然接到DUP領袖佛斯特（Arlene Foster）的電話，直接打斷談判。佛斯特強調，絕不接受北愛在任何形式上與英國分裂，北愛爾蘭與英國必須在相同條件下脫離歐盟，同時她也反對北愛爾蘭成為「一國兩制」的脫歐特區。

這通電話因而讓英國的脫歐談判再陷僵局，梅伊將重新思考愛爾蘭邊界問題的處理方向。歐盟方面，榮科表示，雙方今日不可能達成協議，但並不代表談判失敗，有信心能在14日的歐盟峰會之前取得新進展。但不論談判結果如何，英國將在2019年的3月29日午夜正式退出歐盟。