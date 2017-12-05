打價格戰搶客源 美國麥當勞1美元餐重新開賣

2017-12-05 22:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國麥當勞今表示，兩年不曾推出的超值「1美元餐」（Dollar Menu）將於下個月重新開賣，本次包含1美元、2美元和3美元的品項都將將常駐於菜單上。

外媒報導指出，總部位於伊利諾州橡溪（Oak Brook）的麥當勞公司表示，明年1月4日起將重新推出「1美元餐」，包含「1美元、2美元、3美元餐」都將常駐全美麥當勞的菜單上，新菜單有10幾個品項，包含1美元的香腸捲餅、2美元的麥克雙牛堡和3美元的快樂兒童餐。

麥當勞表示，超值促銷招攬更多顧客光顧，使銷量成長，部分客人也會掏錢購買較貴品項。負責管理麥當勞全美業務的坎普辛斯基（Chris Kempczinski）提到，他們曾試過其他名稱，但顧客還是最喜歡「1美元餐」。坎普辛斯基說：「這個名稱還是能引起人們共鳴。」

外媒報導提到，先前麥當勞之所以取消1美元餐，是因加盟商不滿利潤實在太低，且許多上門的顧客只購買低價促銷的商品。不過這項低價促銷的手法仍引來其他連鎖快餐店仿效，包含美國連鎖快餐店漢堡王（Burger King）、塔可鐘（Taco Bell）等，而本次再度推出「1美元餐」，也是為了與百勝旗下的塔可鐘、Dunkin' Brands進行價格戰。