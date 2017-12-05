比特幣1年狂飆15倍 南韓政府考慮要課稅

南韓政府正在研討如何優化管制南韓國內虛擬貨幣市場，甚至考慮對比特幣交易研擬徵稅政策。（彭博）

2017-12-05 19:45

〔即時新聞／綜合報導〕短短1年，比特幣（BitCoin）兌美元比值已飆升到了1比特幣兌11632美元（約35萬新台幣），狂飆15倍。面對虛擬貨幣的興起，南韓政府正和金融機構研討如何優化管制南韓國內虛擬貨幣市場，甚至已開始考慮對比特幣交易研擬徵稅政策。

南韓財政部長金東兗日前說：「財政部已對比特幣交易擬定徵稅政策。」將開始草擬有關虛擬貨幣交易所的相關規範。根據《韓聯社》報導，韓國國稅廳今日提出，未來考慮對虛擬貨幣課徵企業稅和贈與稅等稅賦，以促進虛擬貨幣交易的相關稅收。

南韓國家政策委員會昨（4）日就針對電子金融交易法的修正案召開了公聽會。提出修正案的共同民主黨代表朴永金認為，應該對網路貨幣商放寬授權系統，不過金融監管機關則主張要加強管制比特幣，對比特幣可能遭到的濫用採取預防性措施。

據《中國新聞網》報導，為了提供安全和保險的平台讓比特幣用戶可以儲存基金，韓國第二大商業銀行新韓銀行，已開始測試比特幣和金庫系統，並制定了長期戰略。新韓銀行強調，金庫服務面向比特幣用戶，尤其是大型投資公司和機構投資者，是非常必要的，因為今年南韓的比特幣交易所就被駭客入侵2次。

雖然南韓民間對比特幣的相關看法仍存有分歧，但該報導指出，韓國政府已承認比特幣價值的快速增長，並開始對韓國比特幣行業的標準化研擬方案。

在南韓有眾多的年輕人瘋狂湧入比特幣市場，Bithumb交易所更是世界數位貨幣交易量最大的平台。南韓總理李洛淵日前就曾警告，南韓數位加密貨幣交易量甚至已經超過中小型股的Kosdaq指數。