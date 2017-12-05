美13歲女慘遭霸凌釀自殺 霸凌者竟再惡搞死者照片

2017-12-05 19:14

〔即時新聞／綜合報導〕霸凌者不夠過癮竟接著霸凌受害者父母？美國加州一名13歲少女因不堪同學長達2年來的霸凌，上月28日選擇在家中上吊自殺。不料霸凌者仍不滿足，將目標轉向受害者的父母繼續霸凌，讓已經痛失愛女的父母直呼：「你真的太冷血。」

綜合外媒報導，13歲的羅莎莉‧阿維拉（Rosalie Avila）長期因為外表受到同學的霸凌，上週二選擇在臥房中上吊，並留下向父母道歉的字條。羅莎莉的父親弗雷迪‧阿維拉（Freddie Avila）告訴記者，即便羅莎莉的笑容依舊燦爛，但他知道這幾個月內必定有事情出了差錯。

弗雷迪表示，羅莎莉常常割腕自殘。弗雷迪說：「我記得她（羅莎莉）某幾個晚上回家時告訴我，同學在取笑她的牙齒。」當時弗雷迪對她說：「別擔心，你很快就能把牙套拿掉了。」但羅莎莉說：「是這樣沒錯，但即便我的牙齒是整齊的，同學們依然會嘲笑我。」

羅莎莉在日記中寫道，同學經常嘲笑她的外貌和牙齒，罵她是「醜八怪」、「魯蛇」，羅莎莉也在日記中記錄下那些霸凌者的名字。這本日記目前已由家長交予警方進行調查。

羅莎莉因為腦死，她的父母決定在上週五（1日）為她拔管，也讓阿維拉夫婦痛失愛女。沒想到霸凌者接著惡搞羅莎莉的照片，然後寄給她的父母，讓阿維拉夫婦直呼：「你實在太冷血。」

阿維拉夫婦也指責學校並沒有盡力防止悲劇發生，更質疑為何霸凌者仍可以在校園內逍遙。目前警方仍在偵辦中，但就如同弗雷迪所說的：「霸凌者依然在校園內，但我的女兒已不在了。」

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