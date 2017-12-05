史劍道：美若對中科技產品出口進行制裁 中將鎖定美農業報復

2017-12-05 17:47

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國企業研究所研究員史劍道（Derek Scissors）表示，美國正啟動301條款調查中國侵犯智財權行為，若導致美國對中國電訊、半導體產品及消費電子產品出口進行制裁，中國可能鎖定美國農業部門展開報復。

史劍道指出，美國總統可能片面對進口美國的產品執行制裁或配額，包括零配額，為期長達6個月。他說：「如果美國真的採取如此行動，我認為中國將鎖定美國農業部門展開報復。」

美國貿易代表處今年8月承美國總統川普之命所進行的調查，是美國對中國展開的貿易行動一環，可能加劇兩國之間的緊張。在美國貿易代表處完成調查，並公布調查報告後，若兩國未能就侵權一事達成協議，美國可能對中國進口產品課徵關稅。

川普政府先前已就降低美中貿易赤字、以及中國向美國市場傾銷鋼鐵產品所產生的國安疑慮，展開政府評估。兩起評估可能導致美國對中國採取片面行動。

但史劍道指出，美國的片面行動將小到不致引發貿易戰，由於兩國去年的貿易金額超過3000億美元，今年又持續升高，若發生貿易戰，中國的損失會更大。

華府智庫彼得森國際經濟研究中心資深研究員赫保爾（Gary Hufbauer）表示，未來幾個月2大經濟體不可能爆發全面的貿易戰。他說：「我認為中國沒有政治或商業動機，進一步升高2國的緊張。」

但赫保爾說，如果美國對中國索有進口產品課徵10%關稅，中國展開報復，2國就會爆發貿易戰。川普在總統競選期間曾揚言，要對中國進口產品課徵45%關稅