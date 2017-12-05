啦啦隊員炫「隱形盒」特技 超狂玩法引爆網友模仿潮

美國德州一名啦啦隊員上傳自己挑戰「隱形盒」的影片爆紅。（圖擷自推特）

2017-12-05 17:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國德克薩斯州一名女高中啦啦隊員奧莉瓦爾（Ariel Olivar），日前在Twitter上發布一段挑戰「踩上隱形盒」的影片，由於整個遊戲其實根本就沒有「實體」，所需要的技巧在於抵抗重力與平衡感的拿捏，看起來簡單，但能第一次就成功的人寥寥可數，引起網友們爭相模仿挑戰，爆發熱潮。

來自曼韋爾高中（Manvel High School）的奧莉瓦爾日前在校園中秀出「隱形盒」挑戰畫面，只見她先拍拍地上「不存在的盒子」，接著單腳站上去停頓後，再把腳放下來，「踩在空氣上的」神技讓不少網友驚呼：「太狂了！」。

奧莉瓦爾受訪時指出，這是她第三次挑戰，很難解釋要怎麼做，但技巧是讓腳在同的定點保持停頓。

這個挑戰最早的影片來自於墨西哥一為名叫格多拉斯（Marcos Grados）的舞者，於2014年8月首次發布。

相關影片請見：

You may remember "planking" and the mannequin challenge. Now, the "invisible box challenge" is taking social media by storm. https://t.co/2DC9USLDyv pic.twitter.com/Z69lTN6z4w — CNN （@CNN） 2017年12月5日