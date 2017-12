啦啦隊員炫「隱形盒」特技 超狂玩法引爆網友模仿潮

2017-12-05 17:24

〔即時新聞/綜合報導〕美國德克薩斯州一名女高中啦啦隊員奧莉瓦爾(Ariel Olivar),日前在Twitter上發布一段挑戰「踩上隱形盒」的影片,由於整個遊戲其實根本就沒有「實體」,所需要的技巧在於抵抗重力與平衡感的拿捏,看起來簡單,但能第一次就成功的人寥寥可數,引起網友們爭相模仿挑戰,爆發熱潮。

來自曼韋爾高中(Manvel High School)的奧莉瓦爾日前在校園中秀出「隱形盒」挑戰畫面,只見她先拍拍地上「不存在的盒子」,接著單腳站上去停頓後,再把腳放下來,「踩在空氣上的」神技讓不少網友驚呼:「太狂了!」。

奧莉瓦爾受訪時指出,這是她第三次挑戰,很難解釋要怎麼做,但技巧是讓腳在同的定點保持停頓。

這個挑戰最早的影片來自於墨西哥一為名叫格多拉斯(Marcos Grados)的舞者,於2014年8月首次發布。

You may remember "planking" and the mannequin challenge. Now, the "invisible box challenge" is taking social media by storm. https://t.co/2DC9USLDyv pic.twitter.com/Z69lTN6z4w