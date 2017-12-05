《時代》年度風雲人物讀者票選 沙烏地王儲稱霸

美國《時代》（TIME）雜誌每年都會選出年度風雲人物，2017年由讀者票選榜由沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）稱霸。（法新社）

2017-12-05 17:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國《時代》（TIME）雜誌每年都會選出年度風雲人物，2017年讀者網路票選榜由沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）稱霸；《時代》編輯群選出的年度風雲人物則將在週三（6日）公布。

《時代》報導，32歲的沙烏地王儲今年獲得24%讀者選票，大幅領先其他候選人，成為讀者心中的2017年度風雲人物。穆罕默德是沙烏地國王沙爾曼（Salman bin Abdulaziz Al Saud）的兒子，近期展開打貪行動，逮捕數十名王族和商人，成為媒體熱議焦點，批評人士則指這是為鞏固權力而展開鎮壓。

讀者票選第2名是掀起揭開性侵害或性騷擾的「#MeToo」運動，獲得6%選票。第3名則有5%選票，包括童年時期入境美國的無證移民「追夢人（The Dreamers）」、美式足球員卡佩尼克（Colin Kaepernick）、主導「通俄門」調查的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。

時代年度風雲人物最後會由雜誌編輯群定奪，選出過去12個月，最具影響力的人或群體，且無論好壞。讀者票選結果則可一窺世界如何看待這些風雲人物。時代雜誌將於6日宣布年度風雲人物。

今年前10強包括美國總統川普、中國國家主席習近平、北韓領導人金正恩、沙烏地王儲穆罕默德、「通俄門」特別檢察官穆勒、美式足球員卡佩尼克、「#MeToo」運動、「追夢人」、《神力女超人》女導演珍金斯（Patty Jenkins）和亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）。

前幾年，網路讀者票選結果和雜誌編輯群最後決定的得主並不同，2015年，讀者票選榜首是美國參議員桑德斯（Bernie Sanders），但最後是德國總理梅克爾（Angela Merkel）獲選年度風雲人物。去年是印度總理莫迪（Narendra Modi）稱霸讀者票選榜，但最後是川普成為年度風雲人物。

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主導「通俄門」調查的特別檢察官穆勒（Robert Mueller）。（美聯社）

《神力女超人》女導演珍金斯（Patty Jenkins）。（美聯社）