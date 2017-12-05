肥宅比較臭嗎？ 日本實驗：第一印象影響體臭評價

嗅覺與大腦掌管情緒、行為與長期記憶的「邊緣系統」有非常深的關聯，因此對於氣味的印象，與其好惡有直接性的關聯。（圖取自yomidr）

2017-12-05 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕在PTT上有許多網友會自稱是「肥宅」、「臭宅」，然而肥宅真的比較臭嗎？有日本的實驗嘗試將20多歲男性與中年歐吉桑的鞋子分別拿給女生聞，結果所有女生都一致通過歐吉桑的腳臭比較濃，但事實上，儀器卻證明年輕人的腳臭比較濃烈。醫生對此指出，第一印象可能會決定對於一個人體臭的評價。

據日媒《讀賣新聞》的保健網站《yomidr》報導指出，實驗中分別把20多歲年輕人以及歐吉桑的鞋子展示給女生看後，再請她聞聞看並比較哪個比較臭，結果所有女生一致認為歐吉桑的腳比較臭。但事實上兩雙鞋子經儀器檢測過後，發現年輕人的體味其實比較濃烈。

而在另外一個實驗中，分別將相同人數的年輕人與歐吉桑安排到不同房間，並蒙住女生的眼睛，請她們進去房間好好感受「男人味」，並再猜猜看房間內是年輕人或歐吉桑，令人意外的是，這次女生們都把年輕人的房間當成是歐吉桑的房間。

報導指出，嗅覺與大腦掌管情緒、行為與長期記憶的「邊緣系統」有非常深的關聯，因此對於氣味的印象，與其好惡有直接性的關聯。另外，嗅覺本身也比聽覺與視覺還模糊，因為並沒有如光譜、音階等可以區分的標準，因此也容易受到嗅覺以外的感覺而影響判斷。換句話說，對一個人有體臭的印象，事實上可能是受到對於那個人的印象所決定。

換句話說，「帥哥比較香」或所謂的「臭肥宅」，其實有可能是出自女生的主觀好惡，專精治療體臭的五味常明醫生表示，雖然此實驗未受到驗證，但若是被說是有體臭的人，除了接受專業治療外，也許可以從試著提升自己的人際關係開始。