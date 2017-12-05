中國黑箱高鐵更黑了 西九龍站17電工拒簽「假自僱」被炒

廣深港高速鐵路香港西九龍站，驚爆強迫勞工簽下形同奴隸的「自僱合約」，17名外包電工拒簽後，隨即遭惡意解僱。（路透）

2017-12-05 16:32

〔即時新聞／綜合報導〕廣深港高速鐵路香港西九龍站，17名外包電工驚爆被迫簽下形同奴隸的「自僱合約」，合約中，工時、勞工假期及有薪年假等原有協定及福利全數取消。電工們向資方查詢未果，翌日更遭雇主於公司群組被集體解僱，目前遭惡意解僱的電工已向勞工處求助。

綜合港媒報導，街坊工友服務處Facebook專頁昨（4）日晚間上傳一段影片，一名自稱是高鐵西九龍站地盤外包商的電工指控，他們今年9月入職時受僱於佳美工程（香港）有限公司，到了11月14日下班時段，公司人事部突然發放一份全新合約，要求這群電工師傅們簽署，但新合約上頭寫著「自僱」，表示這份合約將取代原本他們隸屬於佳美的舊合約，條款更動內容甚鉅，所有應該給予勞工的基本權益、保障、休假全都消失。

不少人拒絕簽署後，更被高層嗆聲：「不簽就給我走人」，失望透頂的電工師傅們轉向勞工處查詢及提出申訴，不料隨即遭到資方開除，受影響人數高達17人。

街坊工友服務處勞工組幹事吳志輝表示，資方迫令員工由長工轉為自僱人士，這個做法形同「假自僱」，令工友失去原有保障，包括工程期間若有工傷事件，公司可以完全卸責。而資方態度至今仍相當強硬，堅拒向被解僱員工賠償任何一毛錢。

香港西九龍站為「廣深港高速鐵路」香港段南端終點站，預計將於明年第三季通車。但因香港政府允許中國在香港境內限定區域執法，強行通過「一地兩檢」的爭議被形容為「比黑箱還黑箱」，讓香港泛民派產生激烈反彈，更曾走上街頭抗議。