同病相憐！2美軍大破驅逐艦在日橫須賀港外碰面

由半潛船裝載的兩艘美國大破驅逐艦，「費茲傑羅號」（左）與「馬侃號」（右），在日本橫須賀港外碰面。（圖擷自twitter）

2017-12-05 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕今年6月，美軍神盾驅逐艦「費茲傑羅號」（USS Fitzgerald，DDG-62）與菲律賓籍貨輪相撞，造成軍艦上人員7死3傷，8月同級驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain，DDG-56）也與化學燃油商船相撞，造成艦上10死5傷，這2艘受創驅逐艦，今（5日）恰巧在日本橫須賀港外碰面，兩軍艦被裝在半潛船上交錯而過。

綜合媒體報導，美軍神盾驅逐艦「費茲傑羅號」今年6月與菲律賓貨輪相撞大破，造成7名美軍不幸身亡，驅逐艦也險些沉沒，被拖回日本橫須賀基地；上月26日，「費茲傑羅號」原定要裝載回美國進行大修時，不料在轉移時，與固定艦船的鋼構裝置發生碰撞，致使船身出現2個破洞，被迫回橫須賀基地進行修補，延宕至今日才再度裝載出航。

8月21日同級驅逐艦「馬侃號」在新加坡外海與化學燃油商船相撞，造成艦上10死5傷，也被裝載上半潛船上運回日本橫須賀維修，不料半路上發現右舷出現新裂痕，船體也凹陷，因此先停靠菲律賓先做緊急處理。

在這些巧合下，兩艘重創的美驅逐艦今天剛好在日本橫須賀港外一進一出，它們都被被裝載在半潛船上，「費茲傑羅號」出港返美，「馬侃號」抵港維修，兩船就這樣在港外交錯而過，有網友戲稱，這兩艘船彷彿2位乘坐擔架的病友在探討著病情。

第七艦隊今年已經在亞洲海域發生5起軍艦撞船事故，其中就以6月17日，驅逐艦「費茲傑羅號」撞船事故，造成美軍艦7死3傷，以及8月21日同級驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain，DDG-56）與化學燃油商船相撞，造成艦上10死5傷，兩次撞船傷亡最為嚴重。