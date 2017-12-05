強國土豪爆買俄羅斯土地 村民嘆2500萬年美景毀了...

貝嘉爾湖風景相當優美，如今卻遭中國人大舉置產開發。（圖擷自維基百科）

2017-12-05 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國土豪在世界各地置產，最近看上俄羅斯西伯利亞地區風景宜人的貝嘉爾湖畔（Lake Baikal），俄羅斯媒體報導指出，當地大片土地遭中國人收購並開發，許多民眾已開始擔心變成「中國一省」，也有不少人擔心2500萬年的自然美景快被毀掉了。

綜合中媒報導，貝嘉爾湖畔居民對中國人大量購買土地和建設別墅等狀況表示擔憂，目前已有約10%的土地被中國人買走，許多人擔心當地變成中國的省份，當地的村民已向政府投訴，並批評中國土豪此舉已構成「真正的侵占」呼籲政府訂出相關法規阻止情況惡化。

當地村民代表索非婭布恩托夫斯卡婭寫公開信指出，「中國人需要我們清潔的空氣、純淨的水、野生動物、木材甚至是野草。」並提到最近當地不少房屋資訊都用中文，甚至有看到用中文寫的稀有動植物販賣廣告。

公開信也批評，中國人用「非常野蠻」的方式對待土地，運來重型機械推平山坡、毀壞湖邊自然風光，且這些自然風光已經保存了2500萬年都沒人動。甚至建設大型的旅館，但卻登記為私人住宅逃避稅款。

文中還擔心寫道，當地沒有正經的公共廁所，但政府稱每年將有百萬名中國客造訪，「這些中國遊客在貝加爾湖能留下什麼，可想而知。」結尾則向政府喊話，「我們正在引狼入室！」報導提到，中國導遊常聲稱當地原本是中國土地，過去被中國人稱為北海，是著名的流放地，只是後來被俄羅斯強佔。