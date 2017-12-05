強推「煤改氣」教室供暖不及 中國學生改戶外曬太陽上課

由於教室裡沒有供暖設備，學校乾脆把課桌椅都搬到操場上上課，靠陽光取暖，但室外溫度一直在0度左右，不少學生已被凍傷。（圖擷自《中國青年報》）

2017-12-05 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國北方近期以改善空氣品質為由，強迫中小企業鍋爐「煤改電」、住宅暖氣實施「煤改氣」，但許多地方「煤改氣」工程無法及時完工，已完工的也因天然氣供應不足，在半夜最需要供暖時無預警停氣，許多民眾捱寒受凍，更有國小因供暖未完工，只能在戶外上課曬太陽，但室外溫度僅0度上下，不少學生被凍傷。

據《中國青年報》報導，中共政府最近強推「煤改電」、「煤改氣」，許多地方基礎設備來不及跟上，在中國河北許多鄉村國小都還未有電氣供暖設備，當地家長反映，一些鄉村小學至今都沒暖氣可用；有教師指出，從11月15日至今，學校一直沒有供暖，「孩子們實在凍得受不了，只能帶著他們在操場跑步取暖。」

甚至由於教室裡沒有供暖設備，學生在室內感到非常寒冷，學校乾脆把課桌椅都搬到操場上上課，靠陽光取暖，但室外溫度一直在0度左右，不少學生已被凍傷；當地民眾表示，自己孫女手腳凍傷，紅腫發癢，向他哭訴：「爺爺，怎麼冬天還有蚊子啊？」

地方政府辯稱，工程沒有按時完工，所以就出現部分小學未能供暖的狀況，會爭取早日把電接上，但被發現「煤改電」工程開標時間，離11月15日的供暖日僅1個月而已，有學生家長質疑：「為什麼工作不能提早展開？」負責人不願回應。

中國強推禁燃煤後，天然氣價格狂飆，供應也出現嚴重不足，「氣荒」持續漫延中，光是這一個月來，天然氣出廠價已經暴漲55%，窮人都買不到天然氣；連官媒《環球時報》都罕見批評政策「有100個理由推進煤改氣，但是沒有一個理由讓群眾在冬天受凍。」