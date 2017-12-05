他在國小生作業簿畫這圖 竟被以重罪逮捕起訴

圖中可見，被嫌犯標註為學校的房舍起火燃燒，一旁地面上則有學童排成一排遭人槍擊處決。（擷取自《CBS NEWS》）

2017-12-05 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名33歲男子在國小學童的作業簿上塗鴉，畫下校舍遭焚毀、學童排隊被槍殺的畫面，引發校方震驚，畫下塗鴉的男子隨後被當地警方依第2級重罪逮捕，全案目前已進入司法程序。

根據《CBS新聞》報導，美國佛州灣郡（Gulf County）警長哈里森（Mike Harrison）日前在警方臉書專頁公布這個案例，稱33歲的艾德華斯（Robert Edwards）在聖喬港小學學童作業簿上，畫出令人感到不安的漫畫，已觸犯該州法律「以書寫形式威脅殺害他人，或對他人身體造成傷害」，於1日將他逮捕。

根據當地警方公布的圖畫，嫌犯將犯行內容繪製得鉅細靡遺，他在燃燒的房舍旁明確標註「學校」2字，告示牌前方有數名學童排隊遭人持槍射擊，嫌犯還在開槍者旁邊加註「噗噗噗（pew pew pew）」的槍響狀聲詞，地上更有2名受害者已倒臥血泊之中。

對此，警長哈里森說，「這個國家過去已發生過多次校園槍擊的悲劇，讓我們非常重視這類的訊息」，由於查無證據顯示嫌犯企圖實際執行攻擊，檢方現朝威脅殺害他人方向偵辦。據悉，艾德華斯目前仍在押，法院將其保釋金額訂為15萬美元（約新台幣450萬元）。