凍死窮人？中國爆天然氣荒 價格月漲55％

中國禁燃煤，又爆天然氣荒，價格正在飛漲，一般民眾在低溫下，根本買不到天然氣供暖。（法新社）

2017-12-05 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國煤改禁燃煤，但冬季低溫侵襲之下，北方甚至在零下18度，不過，一般民眾卻沒有暖氣可用，而且天然氣供應也出現供需嚴重不足，「氣荒」漫延中，價格更是一路追漲，光是這一個月來，出廠價已經暴漲55%，窮人連買到都買不到天然氣。

綜合中媒報導，中國北方大約是從11月15日啟動供暖，多地的LNG液廠出廠價就以每天約200-300元人民幣（下同，約900~1350元台幣）的速度往上飛漲，12月1日出廠均價已到每噸7000元（約31500台幣）以上，甚至大慶中瑞掛牌價報9400元/噸（42300元台幣），創歷史新高；另外，《生意社》數據的參考價，11月初均價是4254.17元/噸，12月1日達到6558.33元/噸，漲幅54.16%。

不止價格飛漲，根據分析師的說法，中國北方天然氣供應根本是「有價無市」，天然氣廠開工率只有20%-40%，整體產量嚴重不足。

由於天然氣供應不足，各省也展開供氣保衛戰，河北省已發出次於紅色警戒的橙色預警，指全省供應缺口達到10%至20%；整治空污最嚴重的石家莊，直接就壓減當地天然氣供應，市場供應更為緊張；目前除了尖峰時間之外，公車、計程車都不能用暖氣，而公共建築則限用在攝氏14度之下。

如此價格飛漲，雖然中國中央已要求各地政府提出監管措施，但是，中國能源設備落後，根本無法有效改變現有窘境。