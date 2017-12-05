中國辦互聯網大會 外媒現場直擊後這樣說...

中國在浙江烏鎮舉辦「第四屆世界互聯網大會」，邀請蘋果執行長庫克（Tim Cook）、谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）等人出席。（路透）

2017-12-05 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕中國在浙江烏鎮舉辦「第四屆世界互聯網大會」，還自稱是網路第二強國，許多網友直呼是「黑色幽默」。不少參與採訪的外媒記者也紛紛發文批評，包括《美聯社》、《紐約時報》、《彭博》等外媒記者都撰文談到中國的網路問題。

《美國之音》報導指出，本次大會邀請蘋果執行長庫克（Tim Cook）、谷歌執行長皮查伊（Sundar Pichai）等人出席，被認為是矽谷企業第一次派出最高級代表出席該大會，該大會以「發展數字經濟，促進開放共享」為主題，對此《彭博》專欄作者高燦鳴（Tim Culpan）批評，「開放、共同利益、共享未來？什麼鬼？」

《美聯社》記者黃敬齡（Gillian Wong）也批評，中國為了大會解禁網路3天，讓烏鎮成為一個頗具諷刺意味的地方；《紐時》記者孟寶勒（Paul Mozur）也大酸，「在中國，只有在世界互聯網大會上，互聯網才真正和世界連通。」

《華爾街日報》記者麗莎·林（Liza Lin）則提到，會議中有一名民眾拿出全新iPhone，請叫她如何能下載VPN軟件讀《華爾街日報》，因為目前中國無法下載到VPN軟件，全被蘋果給下架了。報導指出，庫克在發言中完全沒提到今年蘋果在中國區商店把600多個VPN軟件下架的事件。

至於谷歌因拒絕中國政府要求審查搜索結果的要求，自2010年被封鎖至今，報導認為執行長皮查伊會出席該大會令人匪夷所思。