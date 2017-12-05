中國解禁南韓旅行團 網友崩潰：中國人的恥辱！

濟州島免稅店外大批觀光客等候入場。（圖擷取自《Joins》）

2017-12-05 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國與南韓曾因薩德飛彈防禦系統（THAAD）的部署而鬧僵，但兩國近期不斷修補關係，過去中國為對南韓表示抗議，曾禁止中國旅行團前往南韓，而事隔9個月終於解禁。然而，雖然中國政府態度轉向，中國人民卻仍對南韓抱持極大不滿，許多人於網路上對旅行團抗議。

據《時事通信社》報導，中國旅行社相關人士指出，有32位參加旅行團的中國觀光客2日已到達南韓仁川機場，於首爾展開5天4夜的旅遊行程。報導指出，中國政府在今年3月曾因薩德系統與南韓鬧翻，並禁止旅行團前往南韓以作為報復。然而，十月底時中韓兩國共同協議修復關係，中國國家主席習近平與國務院總理李克強於11月與南韓總統文在寅進行會談，而文在寅也預計於12月造訪中國，兩國關係開始回溫。

然而，中國人民對南韓似乎怨氣仍未消，有人在微博上抗議旅行業者：「對這些人我只有一個字：賤」、「不要臉的傢伙總是有的，但不是主流，我只想知道是哪家旅行社」、「失去了毛主席時代的魂」、「中國人的恥辱」。但也有網友對於眾人的憤怒冷眼看待：「抵制本來就是中國政府主導的，腦殘的愚民們積極響應而已。」