709克拉巨鑽以1.9億元售出 獅子山民眾難掩失望

今年3月獅子山挖到一顆709克拉重的超大鑽石原石，流標一次後在紐約重新拍賣，不過成交價格更低，僅以650萬美元售出。（法新社）

2017-12-05 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕西非的獅子山共和國蘊藏豐富鑽石，今年3月挖到一顆709克拉重的超大鑽石原石，「和平鑽石」在5月於獅子山國內公開拍賣，本喊價到780萬美元（約2.34億台幣），但因獅子山政府不滿價格太低而流標，現重新拍賣，不過成交價格更低，最終以650萬美元（約1.9億台幣）售出。

綜合外媒報導，今年3月在獅子山發現一顆重達709克拉的超大鑽石原石，這顆709克拉重的鑽石被命名為「和平鑽石」，是該國史上第2大顆的鑽石原石，更是世界第14大的鑽石，「和平鑽石」在5月於國內公開拍賣，喊價到780萬美元，但不符獅子山政府預期而流標。

4日這顆鑽石移師到紐約再度拍賣，被英國億萬富翁、珠寶商格拉夫（Laurence Graff）買下，不過成交價比上次還低，僅以650萬美元售出；觀看拍賣直播的獅子山民眾表示：「鑽石的成交價遠低於我們預期」，還有民眾痛批，在國內喊價超過700萬美元，結果耗鉅資送去國外拍賣結果只賣到650萬。

儘管如此，這仍是獅子山所發現鑽石的首次公開販售，獅子山政府盼藉由此次拍賣，朝終結非法鑽石交易邁出一步，這次拍賣鑽石所獲之收益，將用來改善國內基礎建設，包含飲用水、生活用電、教育、醫療衛生、道路交通等。