又粗又長... 脫北士兵體內寄生蟲原貌曝光

2017-12-05 09:42

〔即時新聞／綜合報導〕北韓一名士兵於13日叛逃，遭同僚槍擊重傷，隨後被南韓營救並緊急手術。主治醫師李國鐘回憶，當時傷者的身體就像個「破瓶子」，輸血時總是不能把足夠的血液輸送進去。而脫北士兵體內的寄生蟲原貌，則是又白又長又粗。

據《CNN》報導，李國鐘回想那一天，他只是接起電話，就被告知美軍黑鷹直升機正把受傷軍人送來，他連忙趕去附近的直升機停機坪，發現傷患生命跡象很不穩定，處於命危狀態，便立刻把脫北士兵推送進手術室。

李國鐘說，傷者的右膝關節有一顆彈頭，手臂的三頭肌也中彈，還有子彈從背部射入，再從前胸和肩膀交接區域射出。更糟糕的是，在5小時的手術過程中，李國鐘正要縫合脫北市兵腸道的7處槍傷，卻驚見白色的寄生蟲正在蠕動而出。

李國鐘透露，雖然寄生蟲都染上了血跡，但基本上呈現非常白的顏色，而且又粗又大，有幾條達到27公分之長。在如此困難的手術裡，李國鐘有幾次都以為傷者會直接死在手術台上，最後能夠救活的確是個奇蹟。

目前脫北士兵已可以走路、說話、獨自去洗手間，雖然病情穩定，但他本身就患有的肺結核和B型肝炎，對他的康復時間可能會有影響。李國鐘還說，傷者也許會需要心理上的治療，因為他一直在做惡夢，時常擔心自己還身在北韓。