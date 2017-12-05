葉門前總統沙雷喪命 首都沙那戰事慘烈

2017-12-05 01:52

〔中央社〕葉門前強人總統沙雷今天在首都沙那市外遭獲伊朗支持的叛軍「青年運動」擊斃，沙雷支持者與青年運動連日在沙那激戰，據紅十字會表示，已知6天內至少有125人喪生，238人受傷。

法新社報導，沙雷（Ali Abdullah Saleh）領導的「全國人民大會黨」（General People's Congress, GPC）幹部證實，沙雷已於今天在沙那（Sanna）南方喪命。

GPC幹部塞德（Faiqa al-Sayyid）表示，「他為了捍衛葉門共和國而捐軀」，並將沙雷遇害歸咎於青年運動（Huthi）叛軍。

塞德說，沙雷和其他GPC高層幹部從叛軍掌控的首都地區逃往效忠他的人員牢牢控制地區途中，遭到青年運動叛軍攻擊。

軍方消息人士說，青年運動叛軍在沙那南方約40公里處攔下沙雷的4部車輛車隊，擊斃沙雷、GPC秘書長佐卡（Arif al-Zouka）及其副手阿瓦第（Yasir al-Awadi）。

沙雷於2日脫離與獲伊朗支持青年運動叛軍的歷時3年結盟關係，開啟與鄰邦沙烏地阿拉伯談判解除癱瘓性封鎖的協商大門。沙雷決定背棄青年運動叛軍，結果證明是一場致命賭注。

青年運動掌控的內政部稍早已宣布沙雷死訊。在網路流傳的未經證實影像顯示，武裝民兵打開包覆遺體的毛毯，高呼「讚美真主！」

為支援沙雷，沙烏地阿拉伯為首聯軍的戰機已連續轟炸青年運動在沙那的民兵基地兩天。

沙國為首聯軍獲美國及其他西方國家支援武器及情報，進行空襲行動已3年，數百位平民因此喪生，但聯軍幾乎未取得重大戰績，也未能讓流亡在外、獲國際承認的葉門總統哈迪（Abd-Rabbu Mansour Hadi）重新掌權。

紅十字國際委員會（ICRC）表示，沙那的戰事愈演愈烈，根據3間醫院的數據，目前已知6天內至少有125人喪生，238人受傷。

紅十字國際委員會女發言人雅克梅（Iolanda Jaquemet）表示：「我們正在支援沙那的主要醫院，他們亟需戰爭傷員急救箱。」

她說：「我們也考慮向醫院捐贈屍袋，這實際上是醫院主動要求的物資。我們也希望提供燃料給主要醫院，因為他們仰賴發電機。」