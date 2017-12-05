美使館遷耶城 川普是否簽中止令受關注

2017-12-05 00:30

〔中央社〕美國總統川普（Donald Trump）必須在今天之前決定，是否把美國駐以色列大使館搬到引起爭端的聖城耶路撒冷。

法新社報導，以色列和巴勒斯坦人都在關注，川普是否會如他的前任者一樣，再次簽署中止令，延緩搬遷的行動。

傳言指出，川普將會簽署中止令，暫不搬遷大使館，但本週稍後會宣布承認耶路撒冷是以色列首都。

以下5個問題和說明，可以解釋此一問題的來龍去脈：

●爭議為何？

以色列在1967年戰爭從約旦手中奪取巴人居住的東耶路撒冷，隨後並予以兼併。此舉從未獲得國際社會承認，但以色列宣稱耶路撒冷是不可分割的首都。

巴勒斯坦人視東耶路撒冷為未來建國的首都。全球沒有國家接受以色列對耶路撒冷的主權，反而都把大使館設在以色列商業首都特拉維夫（Tel Aviv）。

搬遷大使館可能被視為美國承認以色列對耶路撒冷的主權，同時否決巴勒斯坦人對耶路撒冷的主權。

●中止令是什麼？

美國國會1995年通過「耶路撒冷大使館法」（Jerusalem Embassy Act），要求政府把大使館搬到聖城耶路撒冷。

此法指出，「自1950年來，耶路撒冷就是以色列首都」，要求政府搬遷大使館。

此法具有拘束力，但有一條款指出，總統可以每6個月一次延緩搬遷，以保障「國家安全利益」。

美國前幾任總統柯林頓、小布希和歐巴馬都是每6個月簽署一次中止令。

現任總統川普今年6月1日不情願地首次簽署中止令，現在他第2次面臨簽署最後期限。

●川普會簽署嗎？

川普競選期間多次保證會遷大使館，他任命的駐以色列大使佛里曼（David Friedman），強烈支持遷館。

然而，川普上任最初幾個月受到巴勒斯坦和其他阿拉伯領袖的壓力，顯然退縮了。

川普一旦想為行將就木的以巴和平談判注入新生命，就會有人提醒他，遷館將會惹惱阿拉伯世界。

但川普同樣面臨兌現競選承諾以及右翼支持者的壓力，右翼支持者想要看到遷館。

傳言指出，川普現在不會遷館，但會在本週稍後宣布承認耶路撒冷是以色列首都。

在歐巴馬執政期間擔任美國駐以色列大使的夏皮洛（Daniel Shapiro）說，此舉「不會有明顯效果，但象徵未來會遵循總統承諾，真正遷移大使館」。

●如果川普不簽會如何？

如果川普選擇不簽中止令，並不會立即遷館，但馬上會造成許多後果。

根據1995年通過的法案，美國國務院必須刪減「海外購屋和維修」預算一半，直到耶城新館啟用。根據國務院數據，2016年花費在大使館安全、興建和維修的金額已達9億6800萬美元。

●承認耶城為首都但不遷館會帶來什麼影響?

前以色列駐加拿大大使貝克（Alan Baker）表示，承認耶路撒冷是以色列首都但不遷館，等同「某種法律手法，試圖討好雙方，也不得罪任何一方」。

不過他表示，「任何改變都好過現在」，現在以色列最好的朋友和支持者都不承認耶路撒冷。

巴勒斯坦人看法明顯不同。巴勒斯坦解放組織（PLO）秘書長艾瑞卡（Saeb Erekat）3日表示，這樣的承認將「造成國際混亂，而且藐視全球組織和法律」。

他指出，美國將會自我剝奪資格，不再適合承擔任何角色以追求公正和永久的和平。

巴勒斯坦哈瑪斯組織（Hamas）表示，如果美國承認耶路撒冷是以色列首都，或是把大使館遷到耶路撒冷，他們將發動另一次「起義」（intifada）。