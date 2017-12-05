「清退低端」之後是「煤改氣」中國人寒冬冷颼颼

2017-12-05 00:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國在清退「低端人口」引發爭議後，又發生強迫「煤改氣」風波，數個地方政府為治理霧霾，減少或禁止民眾燒煤，改使用天然氣，但部分地區無法穩定供氣，導致民眾在寒冬無暖氣，中國網友直言，這比清退「低端」影響更大。

BBC中文網和FT中文網報導，今年有多個中國城市為治霾，對中小企業鍋爐實施「媒改電」、住宅暖氣實施「煤改氣」，但這項舉措，再加上過去一週的寒冷天氣，導致多地出現天然氣供應短缺，包括河北、陝西、山西等。

這些受影響的居民主要是城市裡的貧困外來人口，他們在降至零度以下的氣溫中無法取暖。山西民眾實施輪流供氣，但據天氣預報，山西部分地區夜晚低溫達零下18度；陝西因天然氣供氣壓力過低，導致170多個小區一度無法供暖。

寒冬沒有天然氣取暖讓民眾怨聲載道，微博的網友批評，當局在為能確保天然氣供應下強推「煤改氣」，「簡直不可理喻」，網友直言，無法供暖是「社會不穩定的重要因素」，比「強拆強遷影響還要大」。

有網友也注意到天然氣價格上漲問題，讓民眾負擔加重。大慶中瑞日前液化天然氣掛牌價創歷史新高，達每噸9600人民幣（約4.3萬新台幣）。據悉，上月初平均價格僅每噸4200人民幣（約1.9萬新台幣）。

BBC指出，這項政策突顯了中國官場一些官僚問題，以及實行政策時欠人文關懷。中國官媒《環球時報》也發表評論，批評地方政府寧願群眾受寒也不許動煤爐，是基層官員為了向領導交差，忽視甚至不顧群眾反應。