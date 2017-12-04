海洋生態悲歌 海龜常誤食塑膠垃圾痛苦而死

2017-12-04 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕海洋中存在著數不盡的垃圾，許多生物將它們誤以為是食物，進而造成生態危機。肯亞海洋保護團體就表示，海龜常將海裡的塑膠垃圾誤認為是水母或其他獵物，因而誤食。塑膠物品會在海龜體內累積後爆炸，也有海龜感到非常痛苦而停止進食，最後餓死。

綜合外媒報導，在肯亞沿海城市瓦塔姆（Watamu），瀕危海龜被大量塑膠垃圾圍困。根據上面的產品表示，印度洋裡的這些垃圾可能來自印尼、馬達加斯加及葉門等地，有打火機、瓶蓋、牙刷、繩子與飲料瓶，當然還有無所不在的塑膠購物袋。

海龜無法辨識在海裡漂來漂去的垃圾，以為它們是水母或其他獵物，因此常常發生誤食的危險。瓦塔姆海邊每年至少有數十隻海龜待救，但鮮少海龜能夠幸運脫困，許多海龜更無法撐到陸地，直接在海中死亡。

在瓦塔姆從事烏龜救援工作的「地方海洋保育組織」（Local Ocean Conservation）負責人范德吉爾（Casper van de Geer）表示，塑膠垃圾會堵在海龜體內，所以牠們會一直吃，不斷的累積的塑膠垃圾，最後會在海龜體內爆炸。

范德吉爾更指出，誤食垃圾的海龜還有可能感到非常痛苦而不得不停止進食，直到最後活活餓死。

海上漂浮的垃圾已成為全球超過100個國家共同面對的問題，根據世界自然基金會（WWF）的統計，每年有超過800萬噸的垃圾被丟入海洋，相當於每1分鐘就有一台滿載垃圾了卡車將垃圾倒入海洋。