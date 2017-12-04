日本選拔年度食物 「低脂高蛋白」雞胸肉料理勝出

2017-12-04 23:37

〔即時新聞／綜合報導〕反映日本一整年來社會現象與輿論話題的「今年的一道菜」（今年の一皿）選拔結果今（4日）公布，低脂肪、高蛋白質的雞胸肉料理成功勝出。

日本放送協會（NHK）報導，「今年的一道菜」是由日本美食餐廳指南「GURUNAVI」公司，根據網路的搜尋次數、線上調查等可靠資訊，選出代表日本一整年的象徵性食品，調查已邁入第4年；今年有雞胸肉料理、強力碳酸飲料（比一般的更有碳酸口感）、韓國鐵板起司烤肉、日本茶點心（配著茶一起吃的點心，巧克力類、冰淇淋、聖代等尤受歡迎）、超上相三明治（放上社群網站，外觀讓人口水直流的三明治）及「Neo日本酒」（改良自日本酒，用紅酒杯來品嚐，受居住於日本的外國女性喜愛）等6種食品雀屏中選，最後由雞胸肉料理勝出。

雞胸肉料理以低脂、高蛋白特質擄獲日本民眾的心，且2020東京奧運即將到來，對運動賽事的關心也延燒到食材的挑選；日本人瘋雞肉超級有感，今年4-9月，因消費量的增加，日本國產雞肉為76.9萬噸，比起去年同期增長了1.6%，海外進口量為29.3萬噸，也大幅上升了6.2%，對經濟收益造成明顯影響。

雞胸肉料理主要受20歲到30歲的年輕人歡迎，在日本的便利商店，也有販賣加入辣椒、大蒜等調味料的雞胸肉即食包，相關食品的銷售量比起去年高了1.5倍；便利商店公共關係處的發言人筱崎表示：「根據我們的觀察，不分性別、特別是在節食的人都很喜歡雞胸肉料理，配著沙拉當午餐吃甚變成了一種流行。」