卸貨「黃金」 亞馬遜女送貨員蹲民宅前上大號

亞馬遜（Amazon.com）的一名女性送貨員，居然公然在居民家門前上大號，離開還留下「黃金」沒有處理。（圖截取自‎Nemy Bautista‎臉書）

2017-12-04 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕「亞馬遜，為什麼你們的送貨員蹲在我家門口？給你一點提示，她不是在綁鞋帶哦，我可是有影片的！」美國加州居民鮑提斯塔（ Nemy Bautista），前幾天在臉書公開質問亞馬遜（Amazon.com），表示他們的送貨員居然在他家門前上大號，離開還留下「黃金」沒有帶走。

綜合外媒報導，事件發生在上個月28日下午，一名亞馬遜的女性送貨員將車停在鮑提斯塔家門前，並打開車門作遮掩、就這樣在光天化日之下蹲在排水溝蓋上大解，「卸貨」後也沒做任何清理，隨即快步奔回駕駛座，開車揚長而去。

當鮑提斯塔回到家並見著那坨以為是狗留下的便便，他跑回家看了監視器，原本是想抓出沒公德心的飼主，沒想到卻見到嚇人的事實；他聯絡了亞馬遜後，當晚公司便派了位代表到場「清理善後」，但這位代表沒有準備好，還向鮑提斯塔借了個塑膠袋裝「黃金」，其後並送上禮物卡表示歉意，而公司說他們已經「處理」了闖禍的女送貨員，這件事也在全美造成轟動。

送貨員的舉動在網路上引來一片罵聲，網友紛紛表示：「好一個讓人驚嚇的『包裹』」、「我相信她一定沒洗手，然後繼續送下一個包裹」、「當地明明有一堆公共廁所可以使用，這太噁心了」，但也有人幫送貨員說話，表示亞馬遜以苛刻員工出名，她可能忙得沒時間上廁所；也有人說他們同樣身為職業駕駛，內急真的是難以處理的突發狀況。