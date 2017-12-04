波士尼亞戰犯當庭服毒自殺 荷檢方公布最新調查結果

波士尼亞戰爭前指揮官普拉亞克（Slobodan Praljak）於上月29日在法院審判時服毒自盡，隨即在數小時後身亡。荷蘭檢方在普拉亞克的血液中驗出劇毒化合物「氰化鉀」，但他是如何將毒物帶上法庭，仍有待檢方進一步調查。（資料照，歐新社）

2017-12-04 22:00

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭海牙的聯合國前南斯拉夫問題國際刑事法庭（ICTY）在上月29日宣布波士尼亞戰爭前指揮官普拉亞克（Slobodan Praljak）判處20年監禁，但就在當庭宣布判決後，普拉亞克當庭服毒自盡，送醫不治。荷蘭檢方上週五（1日）公布最新調查指出，普拉亞克的血液中驗出劇毒化合物「氰化鉀」，並造成他心臟衰竭而死亡。但普拉亞克已數月沒有跟外人接觸，從何種管道取得毒物仍舊是個謎。

綜合外媒報導，荷蘭檢方公布的調查報告顯示，普拉亞克的血液中有劇毒化合物「氰化鉀」，人類只要攝入0.1至0.2公克的氰化物，幾分鐘內便會出現癲癇、心跳減緩、失去意識等症狀，若不盡快解毒，幾小時內就會失去心跳。希特勒（Adolf Hitler）與其情人艾娃（Ava Braun）便是服用氰化物自盡。

令人匪夷所思的是，普拉亞克已經數個月沒有與外人接觸，他居住的荷蘭監獄戒備相當森嚴，進入法院大樓前更須脫光衣服接受搜身，物品也須經過X光機檢驗，所有金屬、液體都不可能通過。另一位被告的辯護律師卡內瓦斯（Michael Karnavas）表示，他當天有看到普拉亞克從廁所出來，不知道毒藥是否從那裡取得的。

普拉亞克的妻女在過去13年來，每個月都會固定來探望他。但普拉亞克首席律師平特（Nika Pinter）表示，普拉亞克從2個月前就開始拒絕任何親人探監，甚至告訴妻子別出席法庭。以上述情況來看，普拉亞克恐怕早有預謀。

針對普拉亞克是如何取得毒藥的部分，荷蘭檢方仍須進一步調查，ICTY也宣布委託獨立調查團，全面了解普拉亞克自盡事件。調查的工作將由甘比亞的首席大法官、盧安達國際刑事法庭（ICTR）前檢察官賈洛（Hassan B. Jallow）領導，預計在12月31日對外發表調查報告。

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