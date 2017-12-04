加泰議會改選將登場 獨派、反獨派內部仍有分歧

2017-12-04 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕西班牙加泰隆尼亞自治區的議會改選預計在12月21日登場，但加泰的獨派領袖不是流亡海外，就是遭到逮捕。現在獨派內部傳出對未來意見不一的情形，加泰的人民對於獨立也存在高度分歧，如此情形恐讓獨派在議會改選陷入苦戰。但反獨派內部的意見也尚未統一，各方實力相近，讓選舉的結果難以預測。

綜合外媒報導，數項民調都顯示加泰隆尼亞人對於獨立依然存在高度分歧，恐讓獨派在議會改選陷入苦戰，因為他們必須贏得足夠的席次，才能籌組新的自治政府。

在加泰隆尼亞2015年的自治區議會選舉中，獨派贏得47.8%的選票，使他們得以與極左派「人民團結候選人黨」（CUP）組成議會中的最大集團。但最新的民調顯示，獨派的支持度約是45%上下，要取得多數的地位恐有困難。

除此之外，加泰內的「加泰隆尼亞左翼共和黨」（ERC）的候選人和普伊格蒙特所屬政黨的候選人，各自競選，2大陣營爭奪獨派的主導權。加泰隆尼亞左翼共和黨目前在民調尚取得領先的地位，加泰隆尼亞自治區前副主席渾克拉斯（Oriol Junqueras）也希望ERC能夠在21日勝選。

對於獨派內部分裂的情形，巴塞隆納自治大學（Autonomous University of Barcelona）政治學教授巴托莫斯（Oriol Bartomeus）表示，從現在到改選當天，獨派陣營內的爭辯將更加嚴重，他們會互相打擊，造成彼此間的分裂，使得他們無法重新取得多數地位。

不過，反獨立陣營內部一樣有意見分歧的情形，西班牙總理拉霍伊（Mariano Rajoy）所屬保守派人民黨（Popular Party）和自由派盟友公民黨（Ciudadanos），以及主要在野黨社會勞工黨（Socialists），都未能推出統一的候選人名單。

由於各方實力相近，選舉結果將更難預測，造王者的角色也將落在巴塞隆納市長克勞（Ada Colau）身上，克勞反對獨立，但支持以妥善規畫的公投決定未來。