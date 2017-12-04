美女頭痛被誤診「結膜炎」 怎料竟是腦癌末期

女子罹患腦癌，還被宣判死期，但她不放棄，上募資平台募款，最終募得3萬6千澳幣的善款（約新台幣82.8萬）。（圖擷取自gofundme）

2017-12-04 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲一名女子因為頭痛困擾，在今年5月就診被診斷出罹患「結膜炎」，女子也沒多想。沒想到病情加劇，再到醫院做進一步檢查時，竟然被宣告自己已經是腦癌末期，時間只剩1個月能活！

根據外媒報導，澳洲伯斯（Perth）一名29歲女子蕾哈娜（Rhiana）在今年5月被診斷患上結膜炎，醫生只開了藥物處方治療，但蕾哈娜按時服用藥物後卻未見好轉，反而越來越嚴重，為以防萬一，蕾哈娜決定再到醫院做檢查，而這次檢查結果，將她徹底打入地獄深淵...。

蕾哈娜描述自己病情，「我的臉部像是被電擊似的，一路從鼻子到眼睛。」相當難受。到醫院接受了磁振造影檢查（MRI），意外發現自己眼睛與腦部之間長出惡性腫瘤，當時的結膜炎診斷只是誤診，其實她罹患的是腦癌，最讓她無法接受的是，醫生宣判了她只剩1個月左右的時間能活。

蕾哈娜表示，被醫生宣判死期後她回家大哭了一晚，但她不想放棄，儘管只剩1個月，她還是想找方法治療。目前蕾哈娜計畫前往澳洲雪梨接受治療，估計費用高達10萬澳幣（約新台幣230萬），她也上募資平台《gofundme》募款，也成功獲得不少資助。

蕾哈娜也呼籲大家，平常千萬不要輕忽微小的症狀，天曉得這些你不在意的病徵日後可能會要了你的命！而她的父親湯瑪斯（Thomas）也稱讚女兒面對病魔十分勇敢，「她非常堅強，從她的身上我看見『沒有什麼事情是無法解決的。』」