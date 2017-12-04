被男友嫌胸部小 網美整形30次到狂出血才頓悟

左為整形後，右為整形前。（圖擷自berry IG）

2017-12-04 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕22歲的香港網紅Berry先前在個人YouTube頻道上，分享自己多達30次的整形經歷，並講述在21歲那年，因為遇到了一個到處嫌棄她的「渣男」，因此那年成為她整行高峰期，還做了全身麻醉去隆乳，最後心裡扭曲只能靠不斷整形來建立自信，直到隆鼻失敗，鼻頭不斷出血、流膿後，她才徹底覺悟斷開渣男，開始新人生。

綜合媒體報導，Berry17歲那年因為看著雜誌上許多女星漂亮的樣子，因此動了人生第一次整形手術。到了21歲，交了一個專門以嘲笑她外表為樂的男友，讓她自信心跌落谷底，透過瘋狂整形來滿足男友對於「美」的要求。

最後男友嫌棄她胸部小，還看著AV女優的照片邊做邊刺激才能滿足，讓她傷透心，瞞著家人借錢去隆乳，她接著又打針豐額頭、豐唇、割深眼皮、縮窄鼻翼，短短幾年時間就動了近30次手術。

事後她因為動隆鼻手術失敗，所埋的線不斷被身體排斥，從鼻頭掉出來，出血還流膿，畫面非常嚇人，也讓她的媽媽很心痛，表示本來漂漂亮亮的現在卻弄到破相，讓她頓悟「做這些是為了什麼呢？」

她斷開渣男後，便在YouTube上規勸各個因為另一半想整形的女網友，不要步她的後塵。而大多數網友也認為Berry整形前的模樣更好看，Berry也想要變成以前那種「天然」的模樣，但已經無法徹底回到過去了，只能期待體內化學物隨時間慢慢汰除。