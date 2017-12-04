美青少年坦承猥褻50童 被媽媽親手扭送警局

美國加州18歲少年約瑟夫（Joseph Hayden Boston），在過去8年內性騷擾了高達50多名兒童，目前已被拘捕。（圖截取自Riverside Police Department 臉書）

2017-12-04 21:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州18歲的少年約瑟夫（Joseph Hayden Boston），因分別對兩名4歲和8歲的男童性騷擾，被自己的媽媽親手扭送到警局後承認犯行，還加碼供出自己在過去8年內性騷擾了高達50多名兒童，於美東時間2日遭到當地警方逮捕，法官更裁定他的保釋金高達100萬美元（新台幣約3000萬元）。

綜合外媒報導，約瑟夫最近都住在加州河濱市（Riverside）的「簡單之家旅館」（Simply Home Inn＆Suites），他在館內認識了和爸媽同住的4歲和8歲男童，並藉機混熟、和兩人交朋友，最後在1日（上週五）晚上將兩童帶回房內性騷擾得逞。當約瑟夫的犯罪結束後，他突然打電話給自己的媽媽，並坦承剛剛的所作所為。

憤怒的媽媽在2日凌晨約3點左右，獨自驅車前往兒子所在的旅館，並親手將他扭送到警局進行調查。約瑟夫接受偵訊時承認對兩名男童性騷擾，且還加碼坦承自己自10歲開始的8年來，就在他居住過的不同城市中，性騷擾了超過50多名兒童。

目前警方正在調查過去發生過的性騷擾案件，並認為一定還有諸多未至警局報案的孩童受害，希望民眾多多提供消息；而約瑟夫被指控對10歲以下兒童強制進行口交，目前已遭拘捕，保釋金更高達了100萬美元（新台幣約3000萬元），他將於6日（週三）出庭受審。