加拿大住宅區下方 發現1萬5000年前地下洞穴

加拿大2名探險家發現1萬5000年的地下洞穴。洞穴歷史可追朔至最後1次的冰河時期。（圖擷自CANADIAN PRESS）

2017-12-04 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大蒙特婁的聖倫納德（Saint-Leonard）的住宅區下方，有2名探險家發現1個地下洞穴，其歷史可追朔至1萬5000年前的冰河時期。這個重大發現，加拿大政府下令繼續投入調查，並等待研究數據完成，將來會對外開放。

綜合媒體報導，2名熱愛洞穴的業餘探險家布朗（Luc Le Blanc）與卡隆（Daniel Caron），他們多年來致力於探索聖倫納德洞穴（Saint-Leonard Cavern）。今年10月有重大突破，他們用工具敲擊石灰岩的牆面，意外發現裡面隱藏著另1個洞穴。

1萬5000年前的隱藏洞穴，長200公尺，高6公尺、寬3公尺。走進洞穴宛如1個地下通道，其牆面充滿鐘乳石，甚至有個由5公尺深的地下水形成的湖泊。布朗和卡隆曾坐橡皮艇在湖泊上繼續探索，但卻無功而返。布朗指出，他們目前在等待旱季水位下降，並帶上潛水員讓調查更全面。

對於發現隱藏的洞穴，布郎說，發現未知的地方，是每個探險家的夢想。卡隆也表示，「正常情況下，你必須去月球才會找到。」，而加拿大政府表示，等研究數據收集完成後，將會對外開放供民眾參觀。



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