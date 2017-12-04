台灣超狂近9小時彩虹 躍上國際大媒體版面

30日受東北季風影響，迎風面的大台北東部山區有雨，西邊卻陽光普照，白天背對陽光就可以看到美麗的雙彩虹美景。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-12-04 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕台北上月30日出現一道彩虹，高掛近9小時，引發外國媒體關注，英國廣播公司（BBC）今（4）日一篇報導也提到這道9小時彩虹，並指出在台北山區的中國文化大學大氣科學系教授周昆炫團隊正收集相關證據，將申請金氏世界紀錄。

《BBC》指出，根據文大大氣系團隊觀察，這道彩虹從上午6時57分，持續到下午3時55分，「壽命」長達8小時58分鐘。如果屬實，將打破1994年3月14日英國約克郡彩虹保持6小時的紀錄。根據金氏世界紀錄網站指出，彩虹通常只能維持1小時。

周昆炫說，憑團隊拍攝的1萬張照片和校園其他人、附近居民的1萬張照片，他相信可向金氏世界紀錄證明這道彩虹持續了近9小時。他表示，還打算聯繫台北市旅遊局進行宣傳，「台北的冬天可看到9小時彩虹，太神奇了！快來台北玩！」

英國廣播公司（BBC）今（4）日一篇報導提到台灣9小時彩虹。（圖擷取自《BBC》）

台北上月30日出現一道彩虹，高掛近9小時，引發外國媒體關注。（資料照，記者鹿俊為攝）