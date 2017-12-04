台大校友澳門最年輕議員 遭控非法遊行中止職務

2017-12-04 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕澳門最年輕的民主派議員、畢業於台大政治系的蘇嘉豪，由於去年參與一場反對澳門特首的遊行，今天（4日）遭到澳門立法會中止職務。

綜合媒體報導，蘇嘉豪去年5月參與反澳門特首崔世安的示威遊行，警方指示解散時，蘇嘉豪未遵從散會，遭控「加重違令罪」。根據澳門立法會章程，議員任期內可不受逮捕，因此澳門立法會今天做出決議，中止蘇嘉豪的職務，使他必須面臨當局審訊。

雖然中止期間，蘇嘉豪仍可支薪、辦公，但沒有參加會議權，且一旦遭到法院判決30日以上監禁，很有可能被立法會決議褫奪席次。

對此，蘇嘉豪相當無奈，他曾在表決前表示，若立法會中職他的職務，形同「允許行政對立法無理干預」，認為澳門立法會隨便將民選議員停職，使民意尊嚴蕩然無存。得知表決結果後，他仍向支持者表示「不放棄，繼續努力！」

現年26歲的蘇嘉豪是澳門回歸後最年輕的議員，他畢業於台大政治系，並就讀台大政治研究所，擔任澳門民主派團體「新澳門學社」副理事長，曾發動多次社會運動。

去年5月，澳門特首崔世安透過「澳門基金會」向自己擔任副董的廣州暨南大學捐款1億人民幣（約新台幣4.5億），遭質疑利益輸送，新澳門學社發起「反利益輸送，崔世安下台」千人大遊行，蘇嘉豪等人在遊行解散後持續前往官邸遞信陳抗，遭到警方警告為非法集會。